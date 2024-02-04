اعتقال إمام ومؤذن مسجد في اللد بادعاء "الإزعاج"

صرحت الشرطة أن "قائد منطقة المركز، آفي بيطون، أصدر صباح اليوم تعليمات باعتقال الإمامين للتحقيق معهما بالشبهة المذكورة، حيث سيتم في نهاية التحقيق فحص استمرار الإجراءات بحقهما، إلى جانب وقف إزعاج الضوضاء المحظورة التي تضر الجمهور".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية القائمين على مسجد في مدينة اللد بزعم "الإزعاج" وعدم خفض صوت السماعات في المسجد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت، صباح اليوم الأحد، منزلي الشيخين عدلي الكردي وعبد الرحمن زبارقة من اللد، واقتادتهما للتحقيق في مركز للشرطة بالمدينة، وذلك بزعم "الإزعاج" من خلال صوت الأذان في المسجد العمري الكبير، إذ يتوليان مسؤولية المسجد.

وحضر التحقيق مع الكردي وزبارقة، المحامي خالد زبارقة، عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم، "أمر قائد منطقة المركز، آفي بيطون، صباح اليوم، باحتجاز مسؤولين اثنين في المسجد باللد للتحقيق معهما بشبهة إحداث ضجيج غير عادي عبر مكبرات الصوت".

وأضافت أن "أقراد الشرطة من محطة اللد باشروا التحقيق، بعد تلقي بلاغات عن ضجيج مستمر وغير معقول يُزعم أنه صادر من نظام مكبر الصوت في مسجد في أحد أحياء المدينة".

وزعمت الشرطة أنه "بعد استنفاد جميع التحركات بما في ذلك محاولات للتفاهم مع مسؤولي المسجد، تم إجراء فحص مهني لمستوى الضوضاء باستخدام جهاز مخصص من قبل قسم حماية البيئة وتم تحرير التقارير بناء على ذلك بشأن حدوث الضوضاء".

وختمت الشرطة بالقول إنه "كما ذكر، ووفقا لنتائج الفحص والتسبب بالضجيج المستمر الذي يضر بجودة حياة السكان والنظام العام، أصدر قائد منطقة المركز، آفي بيطون، صباح اليوم، تعليمات باعتقال الإمامين للتحقيق معهما بالشبهة المذكورة، حيث سيتم في نهاية التحقيق فحص استمرار الإجراءات بحقهما، إلى جانب وقف إزعاج الضوضاء المحظورة التي تضر الجمهور".