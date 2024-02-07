اشتباكات مسلحة في مخيمي نور شمس والفارعة: إصابة شاب وفتاة برصاص الاحتلال

استهدفت قوات الاحتلال منزلا بمخيم نور شمس بصاروخ موجّه، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة. واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان المقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، مما أدى إلى إصابة شاب (22 عاما) وفتاة بالرصاص.

تصوير شاشة من اندلاع حريق بمنزل إثر إطلاق صاروخ موجّه إسرائيلي عليه بمخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مخيمي نور شمس بمحافظة طولكرم والفارعة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات بين القوات المُقتحمة وشبان مقاومين في المخيمين.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا بمخيم نور شمس بصاروخ موجّه، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة. واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان المقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، مما أدى إلى إصابة شاب (22 عاما) وفتاة بالرصاص.

وأفاد الهلال الاحمر بأن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل الإصابتين. وكانت قوات الاحتلال أعادت اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقا، بعد انسحابها صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة خاصة اقتحمت المخيم، تبعه دفع تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات الاحتلال من المحور الغربي للمدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء أحد المنازل في حارة الدمج، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على كل مداخل المخيم، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

وأصيب شاب، اليوم الأربعاء، واعتُقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال وادي الفارعة جنوب طوباس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص الحي.

فيما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد إبراهيم خليل دار خليل (24 عاما) خلال اقتحام المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة وادي الفارعة بعدد من الدوريات العسكرية، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من جهة حاجز الحمرا العسكري، بعد ظهر اليوم، ثم انسحبت بعد حوالي ساعة من الاقتحام.