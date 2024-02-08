هجوم أميركيّ - بريطانيّ يستهدف مواقع للحوثيين في منطقة رأس عيسى غربي اليمن

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "عدوانا أميركيًّا - بريطانيًّا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة".

شّنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، غارتين على مواقع لـ"أنصار الله" الحوثيين في اليمن، وذلك غداة هجوم استهدف محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "عدوانا أميركيًّا - بريطانيًّا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة".

ولفتت تقارير إلى أن الهجوم استهدف منطقة الظبرة كذلك.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب أزمة البحر الأحمر والهجمات التي ينفّذها الحوثيون.

وأشارت "ميرسك" إلى توقعات متشائمة حيال أرباحها خلال العام الجاري 2024، بسبب الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ومعروض كبير في سفن الحاويات. وذكرت الشركة في بيان أن أرباحها قبل الضرائب والإهلاك، بلغت 839 مليون دولار في الربع الأخير من 2023، نزولا من 6.54 مليارات دولار على أساس سنوي.

وأعلن الحوثيون مساء أمس الأربعاء، أن غارات أميركية وبريطانية استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. وقال إعلام تابع للحوثيين، إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

وأول من أمس الثلاثاء، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بالصواريخ سفينتين بريطانية وأميركية. وتسبب ذلك بأضرار بسيطة في السفينة البريطانية. لكنّ الجيش الأميركي قال إن السفينة الثانية يونانية ترفع علم جزر مارشال.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.