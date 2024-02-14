الخليل: إصابات إحداها حرجة برصاص قوات الاحتلال في بيت أمر

أفاد الهلال الأحمر، بأن أحد المصابين بالرصاص الحي (17 عاما) أصيب في البطن، وآخر (18 عاما) وطفل في القدم وشابين آخرين (17 عاما) أصيبا في الفخذ.

أصيب 6 شبان بالرصاص الحي وصفت جراح أحدهم بالحرجة، فيما أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية.

بيت أمر: لحظة نقل شاب مصاب برصاص قوات الاحتلال وصفت جراحه بالحرجة، فيما أصيب شبان آخرون بجراح بالرصاص الحي والمطاطي.https://t.co/zhZx4pa2PP pic.twitter.com/zK6l94cj18 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 14, 2024

وأصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق من جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن أحد المصابين بالرصاص الحي (17 عاما) أصيب في البطن، وآخر (18 عاما) وطفل في القدم وشابين آخرين (17 عاما) أصيبا في الفخذ.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون منازل 4 عائلات في برية كيسان شرق بيت لحم، وهي عبارة عن بيوت متنقلة وخيام وأجبروا أفرادها تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم، دون معرفة مصير تلك المنازل.

يأتي ذلك فيما تتصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية المحتلة، وهي ما تخلف شهداء وإصابات وأضرار في الممتلكات والمنازل بحماية قوات الاحتلال.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، ما تسبب بإعاقة تنقل المواطنين حيث شرع الجنود بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين.

وكثف الاحتلال تواجده في محيط القريتين وبين كروم الزيتون وعلى الشارع الرئيس المحاذي للقريتين.

كما نصب الاحتلال حاجزا على الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد وآخر على دوار عرابة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.