دير حنا: مقتل أب وإصابة ابنه بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل رجل وإصابة ابنه بجراح خطيرة في دير حنا، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 21 قتيلا.

قتل خالد حسين (50 عاما) وأصيب ابنه (21 عاما) بجراح خطيرة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة دير حنا في منطقة البطوف، اليوم السبت.

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واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وقدم عمليات الإنعاش لأحد المصابين والعلاجات الأولية للمصاب الآخر.

الضحية خالد حسين

وقال المضمد محمد شاهين، إن "المصابين عانيا جروحا اخترقت جسديهما، حيث كانا على الشارع أحدهما فاقد للوعي بينما الآخر كان بوعيه، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما إلى المستشفى، إذ أن أحدهما كان بحالة حرجة والآخر حالته خطيرة".

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بوريا" لتلقي العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب البالغ متأثرا بجراحه الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وقالت إن "الخلفية نزاع بين مجرمين من عائلتين"؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

21 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.