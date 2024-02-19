هجوم لمستوطنين في بُرقة بنابلس: مصابون وإحراق منزلين ومركبتين

مركبة أضرم مستوطنون النار فيها، هذا الأسبوع

أحرق مستوطنون، مساء الإثنين، منزلين ومركبتين في قرية برقة، شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه بزجاجات حارقة، ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان، كما أحرقوا منزل المواطن جمال رضا ومركبته.

وذكرت أن المستوطنين هاجموا منزلين آخرين في المنطقة، وقد تصدى لهم الأهالي قبل استهدافهما بالزجاجات الحارقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت عددا من الطرق الواصلة بينها وبين وبلدة سبسطية، فيما انتشر عشرات الجنود والمستوطنين في المنطقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل القرية، والطرق المؤدية إليها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها، في ظل وجود عدد من الإصابات بين الأهالي نتيجة اعتداءات المستوطنين عليهم.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضياء حجي، وهو من سكان قرية برقة، القول، إن نحو 10 مستوطنين هاجموا منازل على أطراف قريته، بينها منزله.

وأضاف أن "نحو 10 مستوطنين هاجموا 4 منازل في القرية، منها منزلي، وأحرقوا 4 سيارات تعود لأصحاب المنازل".

وأشار إلى تسجيل 4 إصابات بين الأهالي بجروح وحروق، نتيجة الاعتداء.