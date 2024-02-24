المعتقل من غزة الذي استُشهد أمس بسجون الاحتلال عز الدين زياد عبد البنا

"الحتلال اعتقله من منزله في غزة قبل أكثر من شهرين إثر الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل المستمر، وتعرض بعد اعتقاله لعمليات تعذيب أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدا بحسب رواية الأسرى..."

قالت هيئة الأسرى والمحررين، في بيان، صباح اليوم السبت، إن "المعتقل الذي أُعلن عن استشهاده في سجن الرملة يوم أمس هو الأسير عز الدين زياد عبد البنا، 40 عامًا، من قطاع غزة، وهو يعاني من إعاقة حركية ومقعد، ويعاني من عدة أمراض".

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال اعتقله من منزله في غزة قبل أكثر من شهرين إثر الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل المستمر، وتعرض بعد اعتقاله، لعمليات تعذيب أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدا بحسب رواية الأسرى في سجن (الرملة)، أدت إلى استشهاده يوم الثلاثاء الماضي 20 شباط 2024، ولم تعلن إدارة السجون عن استشهاده".