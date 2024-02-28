مقتل شاب في شفاعمرو

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب يبلغ 33 عاما.

وقفة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة في الناصرة (أرشيف "عرب 48")

قُتل شاب في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو، أسفرت عن إصابة شاب (33 عاما) بحالة حرجة، حيث تمّت إحالته إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، وهناك تمّ إقرار وفاته (وفق مصادر طبيّة).

وشرع أفراد الشرطة بنشاط مسح وتمشيط في المكان لرصد المشتبه بهم في إطلاق النار والتحقيق في ملابسات الحادث.

وأشارت إلى أن "خلفية الحادث وفق الشبهات صراع بين المجرمين".

27 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

جاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 27 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.