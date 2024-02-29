استشهاد الأسير عاصف عبد الرفاعي بمستشفى "أساف هروفيه"

ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدا، منذ عام 1967، منهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، وهناك العشرات من المحررين الذين ارتقوا، نتيجة لأمراض ورثوها من السجون.

استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.

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وذكر بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن "الأسير الشهيد، هو من أسرى معتقل "نيتسان" وهو من مواليد 2002 والمعتقل في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022، حيث عانى الإهمال الطبي في عيادة سجن الرملة".

وبذلك، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدا، منذ عام 1967، منهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، وهناك العشرات من المحررين الذين ارتقوا، نتيجة لأمراض ورثوها من السجون.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 600، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحيّة، ومن بينهم 24 يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة.