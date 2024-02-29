شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

أصيب محاميد خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، الذي تعرض خلال الشهور الماضية لاقتحامات متكررة وسط استهداف مباشر للفلسطينيين بالرصاص الحي، وتدمير واسع لمنازل وممتلكات السكان والبنى التحتية للمخيم.

استشهد إبراهيم محمد علي محاميد (59 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم قبل نحو 5 شهور، بحسب ما أفادت وزارة الصح الفلسطينية، اليوم الخميس.

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وأصيب محاميد خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، الذي تعرض خلال الشهور الماضية لاقتحامات متكررة وسط استهداف مباشر للفلسطينيين بالرصاص الحي، وتدمير واسع لمنازل وممتلكات السكان والبنى التحتية للمخيم.

وتعرضت مدينة طولكرم ومخيماتها لاقتحامات واعتداءات واسعة خلال الشهور الأخيرة، أدت لاستشهاد وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير البنية التحتية في شوارع المدينة والمخيمات وفي المحال التجارية وممتلكات السكان.