شهيد ومصابان برصاص الاحتلال قرب الخليل

استشهد شاب وأصيب شقيقاه، مساء اليوم، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن مدخل قرية بيت عوا قرب الخليل.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت شهيدا وإصابتين برصاص الاحتلال، عند مدخل بيت عوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مصادر محلية بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات في البطن والصدر والأطراف، ووصفت حالته بالخطيرة.

في حين وصفت حالة المصاب الثالث بالطفيفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون نبتة "العكوب" عند مدخل بيت عوا.

تفاصيل أوفى تباعا...