إيران: إعدام عميل للموساد بتهمة التخطيط لتفجير مجمّع تابع لوزارة الأمن

قال التلفزيون الإيراني: "إعدام عميل للموساد الإسرائيلي حاول تفجير مصنع عسكري"؛ كما أفادت الإذاعة الإيرانية بأنه تمّ "إعدام عميل للموساد الإسرائيلي"، موضحة أنه أُعدم "بتهمة التخطيط لتفجير مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، العام الماضي".

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، شخصا قالت إنه عميل لجهاز الموساد الإسرائيليّ، متّهمة إياه بأنه خطّط لتفجير مصنع عسكريّ في البلاد.

وأتى تنفيذ حكم الإعدام، بعد أيام من مقتل القياديّ في فيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوريّ" الإيراني، رضا زارعي؛ بالإضافة إلى عنصرين من حزب الله اللبنانيّ، بقصف جويّ إسرائيليّ، استهدف "فيلا" في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري.

وقال التلفزيون الإيراني: "إعدام عميل للموساد الإسرائيلي حاول تفجير مصنع عسكري"؛ كما أفادت الإذاعة الإيرانية بأنه تمّ "إعدام عميل للموساد الإسرائيلي".

وأضافت الإذاعة الإيرانية، أنه أُعدم "بتهمة التخطيط لتفجير مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، العام الماضي".

يأتي ذلك فيما كانت إيران قد أعلنت، الشهر الماضي، الكشف عن عشرات "الجواسيس والإرهابيين" المرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيليّ (الموساد) في 28 دولة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، حينها، نقلًا عن مصادر في وزارة الاستخبارات، إنه "تم الكشف عن عشرات الجواسيس والإرهابيين التابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد في 28 دولة".

وذكر أنه تمّ اكتشافهم "في آسيا وإفريقيا وأوروبا"، بدون تحديد الفترة الزمنية أو أسماء الدول. وأشار التلفزيون الرسمي إلى توقيف أشخاص يشتبه بارتباطهم بالموساد في محافظات إيرانية على رأسها العاصمة طهران، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم، دون مزيد من التفاصيل.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 4 جواسيس، وصفتهم بـ"المخربين"، وذلك لارتباطهم بجهاز الموساد، وذلك وفقا لما أفادت وكالة "إيرنا".

وقالت وكالة "إيرنا" آنذاك، إن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أفراد من خلية تجسس تابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي صباح اليوم. وذكرت أنه تم القبض عليهم قبل تنفيذهم مخطط تفجير أحد مجمعات وزارة الدفاع في المجال الصاروخي والدفاعي في أصفهان العام الماضي.