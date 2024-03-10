عشيّة رمضان: الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب الأقصى ويمنع أهال من دخول المسجد

شدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، ومنع أهال من دخوله، عشيّة بدء شهر رمضان المبارك، الذي يحلّ في فلسطين ودول عربية أُخرى، الإثنين.

شدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، ومنع أهال من دخوله، عشيّة بدء شهر رمضان المبارك، الذي يحلّ في فلسطين ودول عربية أُخرى، الإثنين.

ولفتت إلى أن "الاحتلال قد فرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح"، مشيرا إلى أنه "سُمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ40".

فيديو يُظهر تجمهر شبان أمام أحد أبواب #المسجد_الأقصى، الذي مُنعوا من الدخول إليه.

للتفاصيل: https://t.co/ONRKw4h1C3 pic.twitter.com/kQWYcIjDhh — موقع عرب 48 (@arab48website) March 10, 2024

وأفادت بأن عناصر الاحتلال تدقق وتفحص حقائب النساء واالشابات اللاتي يردن دخول المسجد.

وقالت تقارير إن "عدد الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال من دخول الأقصى، أكبر من عدد المصلين الذين تمكنوا من الدخول لأداء صلاة التراويح".

الاحتلال يفرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، عشيّة حلول شهر #رمضان.



للتفاصيل: https://t.co/ONRKw4h1C3 pic.twitter.com/n6PBRfGiWh — موقع عرب 48 (@arab48website) March 10, 2024

وأضافت أن "الاحتلال منع هذا العام تجمعات الفلسطينيين أو أدائهم الصلاة داخل البلدة القديمة في القدس وبالشوارع المحيطة بالمنطقة".

تفاصيل أوفى تباعا....