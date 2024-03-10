فلسطينيات | أخبار
10/03/2024 - 20:03

عشيّة رمضان: الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب الأقصى ويمنع أهال من دخول المسجد

شدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، ومنع أهال من دخوله، عشيّة بدء شهر رمضان المبارك، الذي يحلّ في فلسطين ودول عربية أُخرى، الإثنين.

عشيّة رمضان: الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب الأقصى ويمنع أهال من دخول المسجد

أهال في الأقصى (Getty Images)

شدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، ومنع أهال من دخوله، عشيّة بدء شهر رمضان المبارك، الذي يحلّ في فلسطين ودول عربية أُخرى، الإثنين.

ولفتت إلى أن "الاحتلال قد فرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح"، مشيرا إلى أنه "سُمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ40".

وأفادت بأن عناصر الاحتلال تدقق وتفحص حقائب النساء واالشابات اللاتي يردن دخول المسجد.

وقالت تقارير إن "عدد الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال من دخول الأقصى، أكبر من عدد المصلين الذين تمكنوا من الدخول لأداء صلاة التراويح".

وأضافت أن "الاحتلال منع هذا العام تجمعات الفلسطينيين أو أدائهم الصلاة داخل البلدة القديمة في القدس وبالشوارع المحيطة بالمنطقة".

تفاصيل أوفى تباعا....

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