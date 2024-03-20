ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة بقصف مركبة في جنين

الاحتلال يستهدف مركبة في جنين بقصف جوي يرجح أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة، يسفر عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة رابع، بحسب الحصيلة الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية، بالتزامن مع موعد الإفطار في عاشر أيام شهر رمضان.

استشهد ثلاثة شبان وأصيب رابع بجراح خطيرة مساء اليوم، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة على أطراف مخيم جنين، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان أولي.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة تابعة له استهدف ما وصفه بـ"ناشطين إرهابيين" بهجوم نفذه في منطقة جنين، وأضاف في بيان لاحق أنه "قضى على عنصرين بارزين في الجهاد الإسلامي في منطقة جنين".

توثيق عملية الاغتيال في جنين | ثلاثة شهداء باستهداف مركبتين بقصف نفذه الاحتلال بواسطة طائرة قتالية



للتفاصيل: https://t.co/6I3jV6WP9i pic.twitter.com/mi3aMowI2F — موقع عرب 48 (@arab48website) March 20, 2024

وأفادت طواقم الهلال الأحمر" بـ"استشهاد شخصين بقصف سيارة في مدينة جنين" جرى نقلهما إلى لمستشفى الحكومي في جنين"، وقالت في بيان لاحق إن حصيلة ضحايا القصف ارتفعت إلى ثلاثة شهداء وإصابة رابع بجراح خطيرة.

ونعت كتيبة جنين في "القسام"، ثلاثة من المقاتلين "استشهدوا بعد أن تم استهداف سيارة كانوا يستقلونها في مخيم المدينة"، بحسب ما جاس في بيان صدر عنها؛ والشهداء هم: محمد الفايد ومحمود رحال وأحمد بركات.

وأوضحت أن "اثنين منهم هما من مجاهدي كتيبة جنين التابعة لـ‘سرايا القدس‘".

شهداء جنين (من اليمين) أحمد بركات ومحمود رحال ومحمد الفايد

وقال جيش الاحتلال إنه "في إطار نشاط مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغارت طائرة لسلاح الجو على سيارة استقلها عنصران بارزان تابعان للجهاد الإسلامي في منطقة جنين".

وأضاف أنه "خلال الغارة تم القضاء على أحمد بركات الذي ارتكب عملية إطلاق النار في حرميش في أيار/ مايو 2023 (أسفرت عن مقتل مستوطن) كما تمت مهاجمة المدعو محمد حواشين، قائد خلية للجهاد الإسلامي في جنين، وعنصرين آخرين غيرهما".

واعدى أنه "كان العنصران اللذان تمت مهاجمتهما يخططان في هذه الأيام أيضًا لارتكاب عمليات إرهابية كبيرة وعمليات تخريبية بحق مواطني إسرائيل".

توثيق نشره الجيش الإسرائيليّ، وقال إنه يوثّق عملية الاغتيال التي نفّذها في #جنين، والتي أسفرت عن استشهاد 3 شبان، استهدُفوا بقصف فيما كانوا داخل سيارة. pic.twitter.com/21ZyHLGEEy — موقع عرب 48 (@arab48website) March 20, 2024

وتابع "وقف الاثنان وراء محاولة تم إحباطها لإدخال مخرب إلى إسرائيل في 11 آذار/ مارس الجاري، ووجها عملية بعبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش في 8 من الشهر ذاته وأسفرت عن إصابة سبعة جنود بجروح في محيط مفرق حوميش".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام سيستمران في العمل على إزالة كل تهديد وإحباط بنى تحتية إرهابية تعمل على ارتكاب عمليات إرهابية دموية كما وسيحاسبان هؤلاء الذين سيستهدفون مواطني إسرائيل".

فيديو آخر من #جنين، يوثّق اللحظات الأولى بعيد استهداف سيارتين، ما أسفر عن استشهاد شخصين. pic.twitter.com/frfbnf9g9U — موقع عرب 48 (@arab48website) March 20, 2024

وتأتي عملية الاغتيال في أعقاب إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة خماس، في بيان صدر عنها في وقت سابق، اليوم، عن تمكن مقاتليها في الضفة الغربية من تنفيذ عمليات خلال الأيام الماضية، استهدفت مواقع للاحتلال في الضفة.

وقالت "القسام": "نفذ مجاهدونا خلال الأيام الماضية عدة عمليات إطلاق نار هجومية ناجحة استهدفت مواقع ومستوطنات العدو في عدة مناطق بالضفة، إضافة إلى الاستمرار في التصدي لقوات العدو التي تتوغل في محاور ومدن مختلفة".

فيديو يُظهر النيران المندلعة في سيارتين استهدفهما قصف إسرائيلي في #جنين.



للتفاصيل: https://t.co/6I3jV6WP9i pic.twitter.com/yvB5tXvxVa — موقع عرب 48 (@arab48website) March 20, 2024

وأكدت القسام أنه في بعض هذه العمليات "سددت ضربات محققة استهدفت منظومات للعدو"، مشيرة إلى أن ستكشف عن هذه العمليات في مراحل لاحقة تبعًا للظروف الميدانية.

ودعت كتائب القسام إلى "مواصلة المواجهة وتصعيدها ضد الاحتلال وإرباكه في جميع البؤر والمواقع انتصارًا للدماء والمقدسات".