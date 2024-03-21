استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

أعدمت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "إليعازر"، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

استُشهد سامح محمد عبد الراعي زيتون (63 عاما) من مدينة الخليل، صباح اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "إليعازر"، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - فرع بيت لحم بأنه "تم إبلاغنا عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة إليعازر، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار عند مفرق مستوطنة غوش عتصيون قُتل للاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن.

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي عثر على سكين في حقيبة الشاب خلال عملية تفتيش، دون أن تذكر معلومات عن إقدامه على تنفيذ عملية طعن.