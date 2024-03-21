شهيد رابع جراء قصف المركبة في جنين وشهيد في مخيم عقبة جبر بأريحا

ارتفع عدد شهداء قصف المركبة في جنين إلى 4، وذلك بعد استشهاد الشاب محمد حواشين متأثرا بإصابته مساء اليوم؛ فيما استشهد شاب في مخيم عقبة جبر بأريحا.

استشهد الشاب محمد مأمون حواشين (28 عاما) مساء اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبة على أطراف مخيم جنين مساء أمس؛ ليرتفع عدد الشهداء جراء قصف المركبة إلى 4 شهداء.

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وكان الشهيد قد أحيل لتلقي العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين، قبل أن يعلن الطاقم الطبي استشهاده مساء اليوم.

وأدى قصف المركبة إلى استشهاد كل من: محمود بسام رحال (30 عاما)، أحمد هاني بركات ومحمد الفايد، وهما في العشرينيات من عمريهما.

وفي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، استشهد الشاب إبراهيم قطاش برصاص قوات الاحتلال فيما أصيب شخص وطفلة واعتقل شابان خلال اقتحامها المخيم مساء اليوم.

ونقل الشاب إلى مستشفى أريحا الحكومي حيث قدمت له عمليات الإنعاش جراء إصابته الحرجة في الرأس، بيد أنه جرى إعلان استشهاده من قبل الطاقم الطبي.

الشهيد إبراهيم قطاش

وأفيد بأن قوات خاصة للاحتلال تسللت إلى المخيم عند موعد الإفطار وحاصرت منزلا لعائلة العيوطي، واعتقلت الشقيقين عمار وحمدي العيوطي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المنزل المحاصر، وباشرت بإطلاق النار صوب المواطنين ما أسفر عن إصابتين إحداهما لطفلة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، فلسطينيا من منطقة امنيزل شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت امنيزل واعتقلت إبراهيم جهاد مر، كما احتجزت المواطن عايد الشواهين لساعات الطويلة خلال رعيه للأغنام في منطقة واد الجوايا بمسافر يطا.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون مسلحون بالضرب على الرعاة في منطقتي امنيزل والمفقرة شرق يطا، ومنعوهم من الدخول إلى حقولهم والوصول إلى المراعي.