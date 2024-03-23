العنف والجريمة: مقتل فتى من طمرة بجريمة إطلاق نار.. ورجل بانفجار سيارته بيركا

ذكرت مصادر محلية في طمرة، أن الفتى أمير لم يكن مستهدفا، إنما كان يقف مع أصدقائه، ثم حضر المجرمون إلى المكان وفتحوا النار عليهم، ما أدى لإصابة ومقتل الفتى أبو الهيجاء.

قُتل الفتى أمير جمال دواهدة أبو الهيجاء (16 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الجمعة، في طمرة، وأعلن عن وفاته لاحقا فجر اليوم السبت.

أمير جمال دواهدة أبو الهيجاء

وأعلن مستشفى نهريا، صباح اليوم السبت، أن رجلا بالستينيات من عمره، قُتل في يركا، بعد انفجار سيارته فيه بطريق التفافية في البلدة.

وكان قد أصيب أبو الهيجاء بجراح وصفت بأنها خطيرة ومستقرة في جريمة إطلاق نار؛ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية في طمرة، أن الفتى أمير لم يكن مستهدفا، إنما كان يقف مع أصدقائه، ثم حضر المجرمون إلى المكان وفتحوا النار عليهم، ما أدى لإصابة ومقتل الفتى أبو الهيجاء.

وأظهر شريط مُصوّر أن المجرمين أكملوا إطلاق النار حتى بعد إصابة الفتى بجراح، قبل أن ينسحبوا من المكان.

بحسب المعلومات ان الضحية لم يكن هو المستهدف، الا ان رصاص الغدر طاله وخُطفت حياته من قبل الإجرام والمجرمين

وشهد مساء يوم أمس الجمعة، موجة عنف وجريمة، حيث أصيب 7 أشخاص بينهم امرأتان وفتى وطفلة في جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت في طمرة ومجد الكروم وأم الفحم وحورة وقرب دير الأسد.

43 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع جريمتي القتل، صباح اليوم السبت، ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة إلى 43 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، في حصيلة تشمل امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي (2023)، أدت إلى وفاتها خلال العام الجاري.