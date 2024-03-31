نتنياهو: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح... الأمر سيستغرق وقتا"

نتنياهو يدعي أنه ملتزم بالعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليينفي قطاع غزة، وزعم أن الاستراتيجية التي يتبعها في المفاوضات تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية، في حين شدد على أنه "لا انتصار على حماس" دون سيطرة الاحتلال على منطقة رفح.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، إنه صادق بالفعل على الخطط العملياتية المتعلقة بمنطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق النصر" دون دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة التي باتت تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني، في حين أشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا.

وأشار نتنياهو إلى أن التأخير في بدء هجوم في رفح، غير متعلّق لا برمضان ولا بضغوط أميركية كذاك، وتطرّق إلى الانتقادات الموجهة ضده بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقال إن "من يقول أنني لا أفعل كل ما في وسعي لإعادة المختطَفين، فهو يكذب".

وذكر أنه "بينما كانت إسرائيل مرِنة في مواقفها (في المفاوضات)، فإن حماس تشددت في مواقفها. وأنا مهتم بنجاح المفاوضات، وعلينا إجراء مفاوضات ذكية، وعدم الاستجابة لأي مطالب ’وهمية’ لحماس".

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