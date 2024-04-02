إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي على حاجز صرة غرب نابلس

في وقت سابق الثلاثاء، هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت مواطنا ونجليه واعتدت على المواطنين في مسافر يطا.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الحي على حاجز صرة غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال برأسه على حاجز صرة غرب نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال اعتقل الشاب مروان حسام بشارات (39 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري شمال رام الله.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت مواطنا ونجليه واعتدت على المواطنين في مسافر يطا.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال هدمت منزلين من الطوب في خربة العدس، تعود ملكيتها لأمل حمد أبو عواد وخلف عبد العزيز محاريق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من قرية سوسيا، المواطن محمود خليل ونجليه أسامة وخليل، كما عتدت على المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم، أصيب خلالها شاب من عائلة أبو قبيطة بجروح في الوجه وآخرون بكدمات ورضوض.

يتبع...