حماس: ما فشل الإسرائيليون بتحقيقه بالإبادة الجماعية بستة أشهر لن يحققوه بالمفاوضات العبثية

ذكرت "حماس" أن "التوصل إلى اتفاق لوقف النار جزء من المفاوضات ليتسنى لنا جمع بيانات نهائية عن الأسرى الإسرائيليين لأنهم بأماكن متفرقة".

أصدرت حركة حماس، مساء الخميس، بيانا، قالت فيه إن "حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء ومحيطه كارثية جدا ولا تزال أعمال البحث مستمرة لانتشال مئات الجثامين".

وأكدت "حماس" أن "مفتاح أي اتفاق مع الاحتلال ينطلق من وقف دائم لإطلاق النار وأبرز أولوياتنا عودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ودون ذلك لن يتم".

وأضاف البيان أن "ما فشل الإسرائيليون بتحقيقه بالقصف الشامل والإبادة الجماعية طوال ستة أشهر لن يتمكنوا من تحقيقه بمزيد من القوة أو المفاوضات العبثية". وذكرت "حماس" أن "التوصل إلى اتفاق لوقف النار جزء من المفاوضات ليتسنى لنا جمع بيانات نهائية عن الأسرى الإسرائيليين لأنهم بأماكن متفرقة".

وقالت الحركة إن "غزة في عيد الفطر تنزف دما وتتفطر ألما وتتكبد دمارا وهي لا زالت ثابتة وصامدة منذ ما يزيد عن 6 شهور ولن تنكسر".