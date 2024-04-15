شهيد و3 جرحى بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

جاء في التفاصيل، أن مستعربين تسللوا إلى حي المريج بنابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

استشهد الشاب يزن اشتية من قرية سالم وأصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الحي واعتقل آخر، إثر اقتحامها لمدينة نابلس ومحاصرة منزل ووقوع مواجهات صباح اليوم، الإثنين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجراح حرجة في الصدر برصاص الاحتلال في نابلس.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني عددا من الشبان المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إعلان استشهاد أحدهم بعد فشل محاولات إنعاشه.

وجاء في التفاصيل، أن مستعربين تسللوا إلى حي المريج بنابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جعفر بعارة بعد محاصرة منزله، وفي الأثناء اندلعت مواجهات إثر اقتحامها المدينة ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال البناية السكنية وداهمت شقة فيها واعتقلت الشاب بعارة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها العيارات النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع نحوهم.

وباستشهاد الشاب اشتية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 465 شهيدا وأكثر من 4800 مصاب.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم فتاة على حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري أطلقت الرصاص الحي في الهواء، قبل اعتقال الفتاة التي لم تعرف هويتها حتى الآن.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باجس نضال شبيطة، في العشرينيات من عمره، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وبلدة حبلة جنوبا، وداهمت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا وعلقت "منشورات تهديدية" للأهالي.