السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن العراقيب للمرة 224

هذه المرة الثانية التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021.

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ224 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من أحوال الطقس الحارة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة، يوم 21 آذار/ مارس 2024.

وقال ابن العراقيب، عزيز صياح الطوري، لـ"عرب 48" إن "ما يحصل هو عمل تعسفي وانتقام من أهالي قرية العراقيب الصامدين على أرضهم".

وأضاف أنه "قاموا بإزالة كل شيء هنا في أراضي العراقيب. نحن نعاني من سياسات عنصرية ظالمة ولا تتوقف".

وفي السياق، يصر أهالي العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.

ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية، "لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد"، وكرروا دعوة الجماهير العربية وكافة الأحرار إلى "التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".