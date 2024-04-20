قتيل من كفر كنا بجريمة إطلاق نار في سولم

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة سولم عن مقتل شخص من كفر كنا؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 56 قتيلا.

حرق سيارة في سولم يشتبه باستخدامها في الجريمة

قتل صبحي صبيح، في الخمسينيات من عمره، من كفر كنا في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة سولم؛ مساء اليوم السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية حيث عانى جراحا حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال مضمد وصل إلى مكان الجريمة، إن "المصاب كان على الأرض في ساحة منزل وهو فاقد للوعي وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وقالت إن الخلفية هي "نزاع بين مجرمين"؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

56 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 56 قتيلا بينهم ثلاث نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.