شهيد ومصابان برصاص المستوطنين والاحتلال في بلدة الساوية جنوب نابلس

جاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

استشهد سائق سيارة إسعاف وأصيب فلسطينيان آخران برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الحي في الصدر والوجه خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية الساوية جنوب نابلس؛ مساء اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء عن الهلال الأحمر، أنه نقل إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر لشاب (48 عاما) خلال مواجهات بلدة الساوية، بيد أنه جرى إقرار استشهاده في مركز طبي.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر مصابين أحدهما (50 عاما) عانى من إصابة بالصدر، بينما الآخر (26 عاما) عانى إصابة في الوجه وكلاهما بالرصاص الحي.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المنازل وهاجموا المواطنين بالحجارة، فيما تصدى الأهالي لهم ما أسفر عن شهيد وإصابة شخصين بالرصاص.

إلى ذلك، أغلق مستوطنون اليوم طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وأفيد بأن عددا من المستوطنين أغلقوا شارع طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا بمركباتهم، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وفي السياق، شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس اليوم، جثماني الشهيدين عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاما) ومحمد أشرف بني جامع (21 عاما) من بلدة عقربا جنوب نابلس إلى مثواهما الأخير بعد استشهادهما برصاص مستوطنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بمشاركة ممثلي الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية، باتجاه بلدة عقربا حيث جرى إلقاء نظرة الوداع عليهما قبل مواراتهما الثرى.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت جثماني الشهيدين بني فاضل وبني جامع أمس عقب احتجازهما لنحو 6 أيام، عقب إطلاق مستوطنين الرصاص عليهما خلال هجوم على خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا.