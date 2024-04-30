منظّمة المعلّمين تعلن تعليق التعليم ساعتين في المدارس الثانويّة الخميس

بحسب منظّمة المعلمين، فإنّ اليوم الدراسيّ الخميس، سيبدأ عند الساعة 10:00 (العاشرة صباحا) بدلا من 8:00 (الثامنة) كما هو معتاد؛ وذلك في إطار احتجاجها من أجل التوقيع على اتفاقيّة جديدة للأجور.

أعلنت منظمة المعلّمين، اليوم الثلاثاء، عن تعليق التعليم في المدارس الثانوية في البلاد، لمدّة ساعتين، يوم الخميس المقبل.

وبحسب منظّمة المعلمين، فإنّ اليوم الدراسيّ الخميس، سيبدأ عند الساعة 10:00 (العاشرة صباحا) بدلا من 8:00 كما هو معتاد؛ وذلك في إطار احتجاجها من أجل التوقيع على اتفاقيّة جديدة للأجور.

وذكرت منظمة المعلمين، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "يتخلى عن التعليم والطلاب والمعلمين".

وأعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، مضيفة: "لن نوافق على تحويل المعلمين إلى موظفين متعاقدين (موظّفين يعملون لحساب مقاوِل)".

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، إنه يتوجّب "على وزير المالية أن يفهم أننا لن نسمح بخصخصة نظام التعليم".

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عطّل المجلس القطري للطلاب وممثلو أولياء أمور الطلاب، التعليم في المدارس الثانوية، في ظل عدم توصل منظمة المعلمين إلى اتفاق مع وزارة المالية حول الأجور في المهلة المحددة، في خطوة احتجاجية أولى هددوا بتصعيدها.

يأتي ذلك في ظل الخطوات الاحتجاجية التي اتخذتها منظمة المعلمين بسبب الخلاف مع وزارتي المالية والتعليم حول اتفاق الأجور، الأمر الذي دفع مجلس الطلاب القطري وممثلي أولياء الأمور إلى الاحتجاج بدورهم، في ظل تأثير الخطوات التي اتخذتها منظمة التعليم على الطلاب.

ومن بين الإجراءات التي كانت منظمة التعليم في المدارس فوق الابتدائية قد اتخذتها احتجاجا على "تعنت وزارة المالية في التوصل إلى اتفاق يرفع أجور المعلمين"، إلغاء الرحلات المدرسية والتوقف عن منح الطلاب علامات مدرسية (علامات وقائية - ‘مَغين‘) وغيرها من القيود.

وتتهم منظمة التعليم وزارة المالية بأنها تراجعت عن التزاماتها بزيادة الرواتب من خلال الاتفاق على عقود شخصية للمعلمين، وتقصير إجراءات الإقالة والفصل عن العمل، والسماح للمدراء بتعيين مناصب للمعلمين دون معايير واضحة، وتتهمها بالعمل على "خصخصة جهاز التعليم".