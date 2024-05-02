الضفة: إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال والمستوطنين في عنبتا وقصرة

أفيد بأن مستعمرين بلباس عسكري من بؤرة "يش قودش" هاجموا مواطنين ببلدة قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) برصاصة في صدره.

وصل مصابان من بلدتي عنبتا وقصرة بحالة خطيرة إلى مستشفيي رفيديا في نابلس وطولكرم الحكومي، جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال ومستوطنين؛ مساء الخميس.

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وأوردت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الرأس وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي من بلدة عنبتا، كما وصلت إصابة خطيرة لطفل بالرصاص الحي في الصدر إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة قصرة".

وجاء في التفاصيل، أن طفلا أصيب بجراح خطيرة عقب هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفيد بأن مستعمرين بلباس عسكري من بؤرة "يش قودش" هاجموا مواطنين ببلدة قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) برصاصة في صدره.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس بلدتي يعبد وعرابة وقرية جلبون في جنين.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش في يعبد وعرابة، ونصبت حاجزا عسكريا بين البلدتين وآخر على مفترق قرية كفيرت، حيث أوقف الجنود المواطنين وفتشوهم ومركباتهم.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لقرية جلبون مع مواصلتها الاستيلاء لليوم الـ12 على التوالي، على منزل المواطن رافع رفيق أبو الرب والمحاذي لمدرسة البنات الأساسية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، باتجاه وسطها وصولا إلى منطقة احنية جنوبا، وانتشرت في محيط مسجد المجاهد.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.