طولكرم: استشهاد فتى من بلعا بعد أيام من إصابته برصاص الاحتلال

استشهد فتى من بلدة بلعا شرق طولكرم بعد نحو أسبوعين من إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده في بلدة ميثلون بجنين.

استشهد الفتى سيف زياد عمير من بلدة بلعا في طولكرم مساء اليوم، الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون في جنين.

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وأقر الأطباء في مستشفى رفيديا بنابلس استشهاد الفتى متأثرا بجراحه الحرجة، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده في بلدة ميثلون قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال في الصدر يوم 11 تموز/ يوليو الجاري خلال زيارته لمنزل جده، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس لخطورة حالته آنذاك.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حينها بلدة ميثلون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد خلالها الفتى علي حسن ربايعة (15 عاما) وأصيب عمير وشابين وطفل آخرين.

وبذلك، ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم الثلاثاء إلى 6 بعد استشهاد 5 مواطنين في وقت سابق.

وكان بين الشهداء الخمسة امرأة وابنتها جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 3 شبان وفتاة في طولكرم، وهم: أشرف عيد زاهر نافع، محمد إبراهيم محمد عوض، محمد بديع محمد رضوان، بيان محمد جمعة سلامة عيد، وجميعهم احتجز الاحتلال جثامينهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جثمان الشهيدة الخامسة إيمان محمد جمعة (50 عاما)، وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي صباحا.