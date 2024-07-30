كفر ياسيف: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في أبو سنان عن مقتل شخص من كفر ياسيف، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 127 قتيلا.

قتل عصام سالم (41 عاما) من كفر ياسيف جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان المجاورة؛ مساء الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى إصابات حرجة اخترقت جسده.

الضحية عصام سالم

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

127 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 127 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.