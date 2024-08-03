اعتقال ناشطين: مظاهرة قطرية بأم الفحم ضد الحرب على غزة وإسنادا للأسرى

حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى الحرب الإجرامية والقتل والإبادة بحق أهالي قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

شارك نحو ألفي شخص من المجتمع العربي في مظاهرة ومسيرة قطرية بمدينة أم الفحم، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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وانطلقت المظاهرة من وسط المدينة بالقرب من دوار الشهيد مصلح أبو جراد، مرورا بشوارع المدينة ووصولا إلى المدرسة الثانوية الشاملة.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة داهمت موقع المظاهرة بعد انتهائها لاستفزاز المتظاهرين، واعتقلت رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، وعضو بلدية أم الفحم وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي بالمدينة، أدهم جبارين، واستولت على أعلام فلسطينية في المكان.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية في أم الفحم ومنطقة المثلث.

وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى الحرب الإجرامية والقتل والإبادة بحق أهالي قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين اللافتات التي حملها المتظاهرون "أوقفوا الحرب الدموية على قطاع غزة"، "الحكومة المسعورة لا تشبع دماء"، "تدنيس المقدسات خط أحمر"، "أوقفوا التنكيل بالأسرى".