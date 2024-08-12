عكا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في عكا عن إصابة شخص بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة (تصوير طواقم الإسعاف)

أصيب شخص، يبلغ 40 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا؛ صباح اليوم الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى إصابة اخترقت جسده.

وقال مضمد وصل إلى مكان الجريمة، إن "المصاب كان بوعيه وعانى إصابة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.