مصاب حالته خطيرة في جريمة إطلاق نار بمجد الكروم

نُقل شاب، يبلغ من العمر 22 عاما من مجد الكروم وهو في حالة خطيرة، من قبل طاقم نجمة داود الحمراء إلى مركز الجليل الطبي، بعد أن أصيب بطلق ناري الليلة الماضية.

أصيب شاب (22 عاما)، الليلة الماضية، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، بأنه "جرى نقل شاب، يبلغ من العمر 22 عاما من مجد الكروم وهو في حالة خطيرة، من قبل طاقم نجمة داود الحمراء إلى مركز الجليل الطبي، بعد أن أصيب بطلق ناري الليلة الماضية".

وأضاف أنه "تم إخضاع المصاب لعملية جراحية، وفي نهايتها تم إدخاله إلى قسم الجراحة في المستشفى. وحالته الآن متوسطة ومستقرة".

وأعلنت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين أو اية تفاصيل إضافية.