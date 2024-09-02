بايدن: قريبون جدا من التوصل لاتفاق نهائي بشأن الرهائن في غزة ونتنياهو لا يبذل ما يكفي

في وقت تصاعُد المظاهرات في إسرائيل، والتي تطالب بالتوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى، قال الرئيس الأميركي: "لا أعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى صفقة رهائن".

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن التوصل لاتفاق نهائي بشأن تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بات قريبا جدا، غير أنه أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يفعل ما يكفي من أجل التوصّل إلى ذلك.

يأتي ذلك في وقت تصاعُد المظاهرات في إسرائيل، والتي تطالب بالتوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى، كما تتصاعد الانتقادات ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي تحمّله مسؤولية مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس، عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بايدن: "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرهائن في غزة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى صفقة رهائن".

في المقابل، اتهم منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في بيان، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة عرقلة المفاوضات ومنع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وقال في بيان أصدره، بعد تصريحات بايدن: "إذا كنا بحاجة إلى دليل إضافيّ على أن نتنياهو يُفشل عودة المختطَفين، فقد حصلنا عليه من الرئيس الأميركيّ".

وقالت العائلات في بيانها إن تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل لن تغادر محور فيلادلفيا، "لا بعد 42 يوما ولا بعد 42 عاما، خطيرة وتعني أنه لن تكون هناك صفقة".

وشدّد منتدى العائلات على أن "الشعب الإسرائيلي لن يسمح للكابينيت (وصفته بأنه الكابينيت الذي تخلى عن مواطنيه) بمواصلة تمييع الصفقة التي كان من الممكن أن تنقذ حياة ثلاثة على الأقل من بين الرهائن الستة الذين دفنوا في اليومين الأخيرين".

مسؤولون إسرائيليّون ينتقدون تصريحات بايدن "الخطيرة"

وانتقد مسؤولون إسرائيليّون، وصفتهم التقارير الإسرائيلية، بأنهم رفيعو المستوى بدون أن تسمّهم، تصريحات بايدن بعد وقت وجيز من صدورها، ما يشير إلى كونها في الغالب، تصريحات صادرة عن نتنياهو نفسه، أو محيطه المقرّب، نقلا عنه.

وقال المسؤولون: "الغريب أن الرئيس الأميركي، يضغط على رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي وافق على العرض الأميركيّ في 31 أيار/ مايو وعرض الوساطة الأميركية في 16 آب/ أغسطس، وليس على ( رئيس حماس، يحيى)، السنوار، الذي يواصل رفضه بشدة لأي صفقة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "كلمات الرئيس الأميركي خطيرة بشكل خاصّ، عندما تُقال بعد أيام قليلة من إعدام ستة رهائن إسرائيليين، بما في ذلك مواطن أميركي".

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، أمس الأحد، أن "الأسرى قتلوا بقصف صهيوني وعلى الرئيس (الأميركي جو) بايدن، إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو (إسرائيل)، ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فورا (على غزة)".

وفي بيانات سابقة، قالت حماس إن العشرات من الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال الحرب المستمرة للشهر الـ11 على التوالي.

وشارك عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء أمس الأحد، في مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وبخاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، فيما قدّرت شركة Crowd Solutions، بأن 280 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب، مساء الأحد، في تل أبيب وحدها.

وأغلق محتجّون إسرائيليون، لساعات، طرقا رئيسية وبخاصّة في مدينة تل أبيب، ومدخل مدينة القدس المحتلة.

وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، الدفاع عن قراره الذي أقره بواسطة الكابينيت السياسي والأمني، بعدم الانسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي خطاب مطول في هذا الشأن خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته التي عقدت اليوم، الإثنين، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا "لا بعد 42 يوما ولا بعد 42 عاما"، على حد تعبيره.