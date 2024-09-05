قتيل في انفجار سيارة بالرملة

أسفر انفجار سيارة بواسطة عبوة ناسفة في مدينة الرملة، اليوم الخميس، عن مقتل شخص.

قُتل شخص من جراء انفجار سيارة بواسطة عبوة ناسفة في مدينة الرملة، اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 11:51 وصل بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة أيالون، حول انفجار سيارة في شارع يحزكيل في الرملة. أبلغ الطاقم الطبي عن رجل لا تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقروا وفاته".

وأضاف أنه "قال نائب مدير منطقة أيالون ومسعف نجمة داود الحمراء، عوديد شينكمان، ومسعف نجمة داود الحمراء من وحدة الدراجات النارية، موشيه غالبشتاين، إنه وصلنا إلى مكان الحادث وشاهدنا الدخان واللهب يخرج من السيارة. وبعد عمليات الإطفاء التي قام بها طاقم الإطفاء، رأينا رجلاً فاقداً للوعي ودون نبض وتنفس. أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

ووفقا للشرطة فإنه "قبل قليل، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات انفجار سيارة مفخخة في الرملة عثر فيها على رجل متوفى. باشرت عناصر من شرطة مركز الرملة، تحقيقاً وتفتيشاً في المدينة، بعد تلقي بلاغ قبل قليل في مركز الاستعلامات 100، بشأن سماع صوت انفجار من إحدى المركبات في المدينة. وبحسب مصادر طبية، فقد عثر على سائق السيارة، الذي لم تعرف هويته بعد، ميتا. وباشرت قوات كبيرة من الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث، تحقيقاً لمعرفة ملابسات وظروف الحادث".