الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويستأنف عمليّته العسكريّة: مصابون بالرصاص الحيّ واشتباكات

أكّد الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة"، بينما قالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم: "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة".

أُصيب شبّان بالرصاص الحيّ، واندلعت اشتباكات في طولكرم، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، والتي أعلن اقتحمها الجيش الإسرائيلي، معلنا أن ذلك يأتي ضمن عمليّته العسكرية الواسعة في الضفة، والتي شملت اقتحام واجتياح بلدات عديدة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب صدر عنه، إن "قوات كبيرة من الجيش و(جهاز الأمن إلإسرائيلي العامّ) الشاباك وحرس الحدود، تعمل في هذه الأثناء ضد بنى تحتيّة إرهابية في منطقة طولكرم، في اطار الحملة العسكرية... في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة".

آليات الاحتلال تدمر البنى التحتية مجددا في مخيم #طولكرم قبل قليل.



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وقالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم: "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة".

وأفادت مصادر محليّة بأن "جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف بمخيم طولكرم"، فيما أكّد رئيس لجنة الخدمات في المخيم، أن "قوات الاحتلال تحاصر المخيم، وتنشر القناصة".

إطلاق قنابل الغاز صوب الأهالي في #طولكرم. pic.twitter.com/YiaBuATtPo — موقع عرب 48 (@arab48website) September 10, 2024

وبموازاة الحرب على غزة، وسع الاحتلال عملياته العسكرية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 شخصا، وإصابة نحو 5700، إضافة للمعتقلين.

وتقوم قوات الاحتلال باقتحامات وانسحابات متكررة في مناطق مختلفة بالضفة وعلى وجه الخصوص في محافظتي طولكرم وجنين وطوباس، ينفذ خلالها عمليات قتل واعتقالات.

وفجر 28 آب/ أغسطس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس الماضي، إن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

ويأتي استئناف العملية العسكرية في طولكرم، اليوم، فيما يتهم الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي، وبشكل خاص الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنهم يتسببون بتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية كلها، وأن هذا التصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة، بحلول الأعياد اليهودية، الشهر المقبل، واتساع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات يهودية فيه.