عكا: مصابان أحدهما طفل بانفجار سيارة قرب مركز الشرطة

أسفر انفجار مركبة في مدينة عكا عن إصابة شاب بجراح خطيرة وطفل بجراح طفيفة، وذلك في وقت تتصاعد وتتفاقم الجريمة وسط انعدام الأمن والأمان في المجتمع العربي.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة وطفل (4 سنوات ونصف) بجراح طفيفة جراء انفجار سيارة قرب مركز الشرطة في مدينة عكا؛ مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب والطفل، إذ عانيا جروحا خطيرة وطفيفة في أطراف جسديهما.

وقال المضمد فراس سلامة، إن "المصاب كان على الشارع قرب السيارة التي اشتعلت بها النار وهو بوعيه ويعاني من إصابات خطيرة في أطراف جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بحالة خطيرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات انفجار السيارة، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية.

وفي جسر الزرقاء، أصيب شاب (25 عاما) وطفلة (5 سنوات) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما، إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب (20 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتفاقم الجريمة بشكل خطير وانعدام الأمن والأمان في المجتمع العربي، والتي أسفرت عن 163 قتيلا منذ مطلع العام الجاري بينهم 9 قتلى في جرائم ارتكبت خلال يومين وبضع ساعات.

وأسفر تفجير مركبة في الرملة مساء الخميس عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلتها وطفل وشابة، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية التي شهدتها المدينة، والمجتمع العربي كذلك في الآونة الأخيرة.