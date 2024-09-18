مقتل شاب في الناصرة

أسفرت جريمة إطلاق نار اقتُرفت في مدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب في الثلاثينيات من العمر.

قُتل شاب (28 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء.

وضحية جريمة القتل في الناصرة هو محمد عباس (النتفة).

ضحية الجريمة محمد عباس (النتفة)

وتم استدعاء طواقم طبية إلى مكان الجريمة، وقام أفرادها بتقديم العلاج الطبي للضحية ونقله إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، لكن الأطباء اضطروا إلى إعلان وفاته.

وحضرت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وبدأت في البحث عن المشتبه بهم بإطلاق النار، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق متصل، قُتل الشاب وليد حمدان، في الأربعينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية الرامة، قبيل انتصاف الليلة الماضية.

167 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 167 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بمناطق 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.