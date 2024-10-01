إسرائيل تهدد برد شديد على الهجوم الإيراني

هدد مسؤولون إسرائيليون برد قوي على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران، اليوم الثلاثاء، ضد مواقع في إسرائيل. وتتواصل المداولات الأمنية المكثفة برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن للهجوم الإيراني عواقب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.

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في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي ردا على أغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله الأسبوع الماضي، وزعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في تموز/ يوليو، وكذلك القائد في الحرس الثوري، عباس نيلفورشان؛ وقال الحرس الثوري الإيراني إنه "استهدف قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)".

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