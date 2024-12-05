تقرير: وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث المقترح الجديد لاتفاق هدنة في غزة وتبادُل أسرى

نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم برفيعي المستوى، أن القاهرة والدوحة، تعتقدان أن "حماس ستوافق على الدخول في نقاش سريع، حتى لو كان الاتفاق (المحتمَل) جزئيا، بسبب سلسلة من الظروف الجديدة".

يتوجّه وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصريّة القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث المقترح الجديد لاتفاق هدنة في غزة، وتبادُل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، مساء الخميس، في تقرير ذكرت من خلاله أن "وفدا إسرائيليا رفيع المستوى، سيتوجّه في بداية الأسبوع المقبل إلى القاهرة، لبحث المقترح الجديد" لاتفاق تبادُل أسرى.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، موافقتها على مقترح مصريّ بشأن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام، فيما استأنفت قطر دورها كوسيط رئيسي بشأن المفاوضات الرامية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، وتبادُل أسرى، فيما يُتوقع عودة فريق حماس التفاوضيّ إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لاستكمال ذلك.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم برفيعي المستوى، أن القاهرة والدوحة، تعتقدان أن "حماس ستوافق على الدخول في نقاش سريع، حتى لو كان الاتفاق (المحتمَل) جزئيا، بسبب سلسلة من الظروف الجديدة".

كما ذكر المسؤولون الإسرائيليون، أن الحركة ستوافق على اتفاق، "حتّى لو لم تعلن إسرائيل مسبقا، انتهاء الحرب"، علما بأن الحركة تشدّد أنه لا اتفاق بدون وقف تامّ للحرب المستمرّة على غزة.

وأشار التقرير إلى أن ما وصفها بـ"مفاتيح إطلاق سراح الأسرى، لم تُحدَّد بعد".

وذكر التقرير أن حماس "لم تقدم بعد جوابا رسميا على المقترح"، مضيفا أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحركة ستُقدّم ردّها ، "في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد الموقع الإلكتروني " واللا"، بأن إسرائيل قدمت إلى حركة حماس عبر مصر مقترحا محدثا لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار مؤقت، ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل قدمت إلى حماس عبر مصر في بداية الأسبوع مقترحا بشأن الخطوط العريضة المحدثة لاتفاق إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين ووقف إطلاق نار مؤقت في غزة".

ويأتي هذا المقترح الإسرائيلي الذي قدم إلى مصر، كون إسرائيل مهتمة، بحسب ما أفاد الموقع، بمحاولة استغلال التغيرات في المنطقة والعالم مثل وقف إطلاق النار في لبنان، والدخول الوشيك للرئيس الأميركيّ المنتخَب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، لمحاولة استئناف المفاوضات.