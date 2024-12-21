شهيدان في الضفة: طفل ضحية انفجار لغم للاحتلال شرقي بيت لحم وشاب برصاص الاحتلال شرقي جنين

أفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب (24 عاما) في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين.

استشهد طفل، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الرشايدة، شرق بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في الرشايدة.

استشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة

وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة، جمعة رشايدة إن الطفل توجه مع والده صباحا لرعي الأغنام في منطقة "وادي الكراس" شرق الرشايدة، فوجد جسما غريبا ومجرد أن لمسه انفجر فيه، مشيرا إلى أن المنطقة التي تواجد فيها الطفل ووالده كان جيش الاحتلال يستخدمها للتدريبات العسكرية.

وفي سياق متصل، استشهد الشاب حسين عبد القادر خضور (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة، شرق جنين.

الشهيد الشاب حسين عبد القادر خضور

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.