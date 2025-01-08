عائلة الزيادنة تنعى يوسف وحمزة بعد إعادة جثتيهما من غزة... بيانات متناقضة للجيش وكاتس

عائلة الزيادنة في النقب تنعى يوسف ونجله حمزة، وتعلن استشهادهما في قطاع غزة، بعد اختطافهما في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. يأتي ذلك عقب أشهر من المأساة التي عصفت بالعائلة، وشملت الإفراج عن عائشة وبلال في صفقة التبادل.

أعلنت عائلة الزيادنة في النقب، مساء اليوم، الأربعاء، أنها تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثتي يوسف الزيادنة ونجله حمزة الزيادنة في قطاع غزة، وإعادتهما إلى إسرائيل.

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وكان يوسف وحمزة الزيادنة قد اختطفا من خلال عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس مستهدفة مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في "غلاف غزة".

وكانت الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد شملت الشقيقين عائشة (17 عاما) وبلال (18 عاما) الزيادنة.

يذكر أن عائشة وبلال الزيادنة هما نجلا يوسف الزيادنة وشقيقا حمزة، اللذين أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية عن العثور على جثتهما في قطاع غزة، وهم من سكان مدينة رهط في النقب.

وجاء في نعي صادر عن عائلة الزيادنة: "بقلوب صابرة ومحتسبة، ننعى استشهاد أبنائنا يوسف خميس الزيادنة ونجله حمزة، تغمدهما الله بواسع رحمته، وأسكنهما فسيح جناته".

يأتي ذلك في ظل تعنت حكومة بنيامين نتنياهو، وعرقلتها للمفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، فإن 98 أسيرا إسرائيليا لا يزال محتجزا في القطاع الذي بلغ عدد الضحايا فيه 45 ألفا و936 شهيدا و109 آلاف و274 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين.