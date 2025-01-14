6 شهداء وعدة إصابات: الاحتلال يقصف منزلا في مخيم جنين

جاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة للجيش والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو في منطقة جنين"؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء الثلاثاء جراء قصف طيران سلاح الجو الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 6 شهداء وعدد من الإصابات المستقرة جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

من مكان القصف الإسرائيلي في مخيم جنين



التفاصيل: https://t.co/ClTUXw2IhS pic.twitter.com/XbwkdJVmVe — موقع عرب 48 (@arab48website) January 14, 2025

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف من طائرات حربية إسرائيلية لموقع في مخيم جنين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة للجيش والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو في منطقة جنين"؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

من الموقع المستهدف بقصف إسرائيلي في مخيم جنين والذي أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى



التفاصيل: https://t.co/ClTUXw2IhS pic.twitter.com/hIl8aopz5Z — موقع عرب 48 (@arab48website) January 14, 2025

وادعت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال اغتال منفذي عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين بينهم شرطي وامرأتان.

يتبع...