فلسطينيات | أخبار
14/01/2025 - 22:45

6 شهداء وعدة إصابات: الاحتلال يقصف منزلا في مخيم جنين

جاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة للجيش والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو في منطقة جنين"؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

6 شهداء وعدة إصابات: الاحتلال يقصف منزلا في مخيم جنين

(Gettyimages)

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء الثلاثاء جراء قصف طيران سلاح الجو الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 6 شهداء وعدد من الإصابات المستقرة جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف من طائرات حربية إسرائيلية لموقع في مخيم جنين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة للجيش والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو في منطقة جنين"؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وادعت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال اغتال منفذي عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين بينهم شرطي وامرأتان.

يتبع...

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