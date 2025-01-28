الزرازير: مقتل عبد المنعم جنداوي في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الزرازير عن مقتل شخص في الأربعينيات من عمره، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 17 قتيلا بينهم اثنان برصاص الشرطة.

قتل عبد المنعم جنداوي، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة الزرازير مساء الثلاثاء.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

القتيل عبد المنعم جنداوي

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ عانى من إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له علاجات أولية متقدمة إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

17 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة، أن 17 قتيلا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و14 ضحية قُتلوا بالرصاص، وسبعة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.