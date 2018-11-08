مقتل 11 شخصًا بإطلاق نار في ملهى بكاليفورنيا

أصيب عدد من الأشخاص في حادثة إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، في ملهى ليلي جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

HAPPENING NOW: First responders arrive on scene of reported shooting at bar in Thousand Oaks, California. https://t.co/RxeSa1EMis — ABC News (@ABC) November 8, 2018

وأعلنت الشرطة الأميركية، صباح اليوم، سقوط عدة إصابات إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي، في مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية عن اثنين من الشرطة (لم تسمهما) إنّ إطلاق النار وقع مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بملهى "ذا بوردر لاين بار أند غريل" وشهد إطلاق نحو 30 رصاصة؛ ما أسفر عن سقوط عدة مصابين.

وحتى الساعة العاشرة والنصف (بحسب التوقيت المحلي لمدينة القدس)، لم توضح السلطات الأميركية عدد الإصابات أو خطورتها، كما لم تكشف عن هوية المنفذ ودوافعه.