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مقتل 11 شخصًا بإطلاق نار في ملهى بكاليفورنيا

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 11:03

مقتل 11 شخصًا بإطلاق نار في ملهى بكاليفورنيا
من المكان (أ ب)
عرب ٤٨

أصيب عدد من الأشخاص في حادثة إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، في ملهى ليلي جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وأعلنت الشرطة الأميركية، صباح اليوم، سقوط عدة إصابات إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي، في مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا. 

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية عن اثنين من الشرطة (لم تسمهما) إنّ إطلاق النار وقع مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بملهى "ذا بوردر لاين بار أند غريل" وشهد إطلاق نحو 30 رصاصة؛ ما أسفر عن سقوط عدة مصابين. 

وحتى الساعة العاشرة والنصف (بحسب التوقيت المحلي لمدينة القدس)، لم توضح السلطات الأميركية عدد الإصابات أو خطورتها، كما لم تكشف عن هوية المنفذ ودوافعه. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حادثة إطلاق نار
#كاليفورنيا
#الولايات المتحدة
#ثاوزند أوكس

مقتل 11 شخصًا بإطلاق نار في ملهى بكاليفورنيا

مقتل 11 شخصًا بإطلاق نار في ملهى بكاليفورنيا

من عرب 48

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