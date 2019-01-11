سانا: قصف إسرائيلي على مطار دمشق

قالت وكالة "سانا" للأنباء، مساء الجمعة، إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة أحد مستودعات مطار العاصمة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان إنه تمّت مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر في السماء، بينما ذكرت وسائل إعلام مقرّبة من النظام أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 صواريخ إسرائيليّة.

وقال مصدر عسكري في النظام السوري لـ"سانا" إنه "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة النقل أنّ "حركة مطار دمشق اعتياديّة ولم تتأثر بالعدوان".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارات استهدفت "مخازن صواريخ لحزب الله اللبناني" في مطار دمشق والكسوة.

وتضاربت الأنباء عن أهداف الغارات الإسرائيليّة المحتملة، إذ قالت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري إنها استهدفت مطار دمشق، في حين قال ناشطون إن الغارات استهدفت "مصنعًا للصلب" في الكسوة، بريف دمشق، وهي الرواية التي عززتها هيئة البث الإسرائيليّة الرسمية (قناة "كان")، التي نقلت أنباءً أن الطائرات ضربت أهدافًا قصفت في الماضي في الكسوة.

وفي لبنان، قال ناشطون إن الطيران الإسرائيلي يحلّق عن علوّ منخفض في الزهراني وصور.