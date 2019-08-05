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أبو سنان: وفاة الطفل ريان عباس بعد أسبوعين من إصابته بحادث طرق

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 22:25

أبو سنان: وفاة الطفل ريان عباس بعد أسبوعين من إصابته بحادث طرق
الطفل ريان أودي عفيف عباس
عرب ٤٨

توفي مساء اليوم، الإثنين، الطفل ريان أودي عفيف عباس من قرية أبو سنان، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بحادث سير.

وكان الطفل، الذي لم يتجاوز عمره العامين، قد أصيب بصورة حرجة في حادث طرق، وتوفي، اليوم، في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا، بعد أن حصل تدهور في حالته الصحية.

ولدى نقل الطفل إلى المستشفى تبين أنه مصاب بإصابات خطيرة في الرأس والبطن والعامود الفقري، ومكث في وحدة العناية المكثفة.

يذكر أن والدي الطفل كانا قد أصيبا بإصابات متفاوتة في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى نفسه. وتم تسريح الوالد قبل نحو أسبوع، أما والدته فقد سرحت من المستشفى يوم أمس، الأحد.

يشار إلى أن المركبة التي كانت تقل أفراد العائلة قد انقلبت، واصطدمت بشجرة، دون أن تتضح أسباب الحادث.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#أبو سنان
#حادث طرق

من عرب 48

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