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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في جلجولية

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 22:25

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في جلجولية
من المكان
عرب ٤٨

أصيب شخص (66 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قرية جلجولية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأوردت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بيانا جاء فيه أنها تلقت بلاغا نحو الساعة العاشرة مساء يفيد بإصابة شخص من قرية جلجولية.

وأضافت أنه عندما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، قدمت العلاج الأولى لشخص أصيب بأعيرة نارية.

ووصفت حالة المصاب بالخطيرة، وذكرت أنه تم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال تلقي العلاج.

واستدعيت الشرطة إلى مسرح الجريمة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساتها، وشرعت بالبحث عن الجناة، في حين لا تزال خلفية الجريمة مجهولة.

 

يذكر أنه في الأسبوع الماضي اقترفت جريمة قتل في قرية اللقية بالنقب راح ضحيتها سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من عمريهما، فيما قتل فجر اليوم، محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 40، بينهم سبع نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#جريمة إطلاق نار

من عرب 48

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