القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما أصيب شرطي إسرائيلي بجراح وصفت بالطفيفة.

وفنّد شهود عيان ادعاءات الاحتلال وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنًا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما قاموا الحراس بمنعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس عمران الرجبي.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.

وقال شهود عيان إن مستوطنا وعناصر من شرطة الاحتلال فتحوا النار على مجموعة مواطنين بزعم طعن أحد الجنود، وأصابوهم بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي الذي أصيب بقدمه.

وقال مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه.

هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين.

وادعت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها، أن أحد عناصر الشرطة تعرض للطعن في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجراح متوسطة، وذلك رغم تأكيد المصادر الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" على أن جراح الشرطي طفيفة وتم علاجه ميدانيًا.

وأضافت الشرطة أن عناصرها فتحت النار باتجاه من وصفتهم بـ"المخربين"، وأضافت أنه "تم تحييدهم"ـ وأرسل شرطة الاحتلال تعزيزات أمنية إلى محيط البلدة القديمة وقامت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى.

وعلى إثر ذلك، أطلقت دعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة من قبل الاحتلال.

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