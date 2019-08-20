قتيل في جريمة إطلاق نار في كفر قرع

قتل شخص (47 عاما)، متأثرًا بجروح الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، مساء اليوم، الثلاثاء.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها حرجة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها تلقت بلاغا من الطواقم الطبية في مستشفى "هلل يافي"، تبلغها عن فشل محاولات إنقاذ حياة المصاب، وأنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

هذا، وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي رجحت أن تكون خلفيتها جنائية، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن اعتقال أي مشتبه به.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 48، بينهم 8 نساء، آخرهن أمينة منيب فرحات ياسين، وهي من مجد الكروم بالأصل، وكانت تسكن في المكر، حيث قُتِلت هناك، إثر تعرضها لجريمة طعن بآلة حادة داخل منزلها، بعد ظهر السبت الماضي.

وقُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي، في ظلّ تقاعُس الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، بالتواطؤ مع الجريمة والعنف، وعدم القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح في البلدات العربية على العكس تماما مما تقوم به في البلدات اليهودية.