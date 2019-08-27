شهيدان وإصابة خطيرة في انفجار غرب غزة

استشهد شخصان وأصيب آخر في انفجار وقع بالقرب من دوار الدحدوح بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وأوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع أن الشهيدين من عناصر الشرطة.

ولم توضح وزارة الداخلية في غزة طبيعة الانفجار، مكتفية بالقول: "الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار".

وفيما أوردت تقارير صحافية أنباء تتحدث عن "انفجار داخلي"، ذكرت تقارير أخرى أن الانفجار وقع نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة نارية.

وذكرت مصادر صحافية أن الاحتلال الإسرائيلي، قصف مساء الثلاثاء، موقعًا قرب محطة الشرطة المركزية في قطاع غزة. وقالت إن القصف جاء في سياق جريمة اغتيال، حيث تم استهداف دراجة نارية أقلها شخصان.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن "الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة". ولاحقًا، أكدت الوزارة "استشهاد مواطنين اثنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة من جراء الانفجار غرب غزة".

*وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة||*



استشهاد 2 من المواطنين واصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة غرب غزة — د.أشرف القدرة (@press221) August 27, 2019

ونفى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، أن يكون الاحتلال قد قصف مواقع في غزة، مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان صحافي: "وقوع انفجار قرب مفترق الدحدوح في مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة"، وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة".

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بعد عصر الثلاثاء، موقعا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل صوب موقع شرق المخيم، ما أدى لوقوع خسائر مادية فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه قصف موقعا يتبع لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من القطاع، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال: "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وفي قطاع غزة، أفاد المصادر، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" يتبع للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب القسام، يقع بالقرب من السياج الفاصل، شرقي القطاع، دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

وكان الجيش قد قال في وقت سابق، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي البلاد، سقطت في منطقة مفتوحة، وإن قذائف أخرى، سقطت داخل قطاع غزة".