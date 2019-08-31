الزرازير: 10 إصابات في حادث طرق بينها 3 خطيرة

أصيب عشرة أشخاص بجراح، اليوم، السبت، جراء حادث طرق قرب الزرازير، شمالي البلاد.

وبحسب مصادر طبيّة فإنّ 3 من بين المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة ونقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.

والمصابون هم: طفلة (3 أعوام) أصيبت برأسها، شاب (30 عامًا) أصيب في أكثر من مكان في جسده ونقلا لتلقي العلاج بالطائرة إلى حيفا؛ بينما أصيب شاب (18 عامًا) بجراح متوسطة في رأسه ويديه.

أضافت المصادر الطبيّة أنّ 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى العفولة لتقلي العلاج حيث تتراوح جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.